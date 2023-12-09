Нанесён удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для РСЗО на Украине

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.