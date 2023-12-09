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Опубликовано 9 декабря 2023, 11:37
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Нанесён удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для РСЗО на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства снарядов для РСЗО на Украине

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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Ранее Лайф писал, что под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ. В Минобороны рассказали, что подлёт в зону нанесения удара по вражеским объектам лётчики совершили на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Это было сделано для того, чтобы противник не смог обнаружить летательные аппараты с помощью средств противовоздушной обороны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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