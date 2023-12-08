30 групповых ударов: ВС РФ на текущей неделе разгромили аэродромную инфраструктуру ВСУ МО РФ: Нанесено 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ 10680 10680 Нанесено 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные на текущей неделе нанесли 30 групповых ударов по украинской аэродромной инфраструктуре. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 8 декабря, в пресс-службе Минобороны России. Поражались в том числе пункты размещения иностранных наёмников.

"Нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников", — перечислили в военном ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили 550 самолётов и почти десять тысяч беспилотников армии Украины с момента начала проведения спецоперации. Также с начала СВО российские военнослужащие поразили 1188 боевых машин РСЗО противника, 7268 артиллерийских комплексов, миномётов и 16 011 военных автомобилей.

Авторы Марина Калегина