С начала СВО уничтожено 550 самолётов, 257 вертолётов и 13 870 танков ВСУ 8638 8638 Vk / Минобороны России

Российские войска уничтожили 550 самолётов и почти 10 тысяч беспилотников армии Украины с момента начала проведения спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолётов, 257 вертолётов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что также с начала СВО российские военнослужащие поразили 1188 боевых машин РСЗО противника, 7268 артиллерийских комплексов, миномётов и 16 011 военных автомобилей.

Также сообщалось, что ВС РФ на Купянском направлении отбили пять атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области у озера Лиман.

Авторы Татьяна Миссуми