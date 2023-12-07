Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин заявил, что в европейских юрисдикциях заработал принцип "свой – чужой"

Российские средства ПВО собрали "урожай" из 27 беспилотников и самолёта Су-25

Названа тема итогового Госсовета, который Путин традиционно проведёт в конце декабря

Средства РЭБ перехватили беспилотный аппарат под Воронежем

Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

ФСБ задержала жителя Калининградской области за диверсии в 15 регионах РФ

Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье

Житель Тюменской области переводил деньги ВСУ, пока не попался сотрудникам ФСБ

Товарооборот РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,7% и установил исторический рекорд

Израиль будет поставлять в Газу больше топлива из-за риска гуманитарного краха

С начала СВО уничтожено 550 самолётов, 257 вертолётов и 13 870 танков ВСУ

7 декабря, 12:05

Vk / Минобороны России

Российские войска уничтожили 550 самолётов и почти 10 тысяч беспилотников армии Украины с момента начала проведения спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолётов, 257 вертолётов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что также с начала СВО российские военнослужащие поразили 1188 боевых машин РСЗО противника, 7268 артиллерийских комплексов, миномётов и 16 011 военных автомобилей.

Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

Также сообщалось, что ВС РФ на Купянском направлении отбили пять атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области у озера Лиман.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!