ВС РФ на Купянском направлении отбили пять атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области у озера Лиман. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман", — заявили в ведомстве, добавив, что противник потерял до 140 человек личного состава, один танк, три боевые бронированные машины, два обычных автомобиля, а также гаубицу М119 производства Соединённых Штатов.