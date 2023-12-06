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Опубликовано 6 декабря 2023, 11:35

Войска России и Украины пять раз за сутки встречались в бою в районе озера Лиман

Минобороны: ВС РФ отбили пять атак штурмгрупп ВСУ в Харьковской области

ВС РФ на Купянском направлении отбили пять атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области у озера Лиман. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман", заявили в ведомстве, добавив, что противник потерял до 140 человек личного состава, один танк, три боевые бронированные машины, два обычных автомобиля, а также гаубицу М119 производства Соединённых Штатов.

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Ранее в Минобороны сообщали о том, что российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Дорожнянки.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Юрий Лысенко
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