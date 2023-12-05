ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Дорожнянки. По данным МО РФ, за сутки удалось ликвидировать до полсотни украинских военных, уничтожить орудие "Гиацинт-Б", а также по четыре боевые бронированные машины и пикапа.