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Опубликовано 5 декабря 2023, 11:53
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ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Дорожнянки. По данным МО РФ, за сутки удалось ликвидировать до полсотни украинских военных, уничтожить орудие "Гиацинт-Б", а также по четыре боевые бронированные машины и пикапа.

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А на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла в несколько раз больше бойцов — почти 250 военных. Речь идёт о 79-й десантно-штурмовой бригаде, а также 102-й и 128-й бригадах территориальной обороны ВСУ. Им нанесли поражение подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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