ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области", — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Дорожнянки. По данным МО РФ, за сутки удалось ликвидировать до полсотни украинских военных, уничтожить орудие "Гиацинт-Б", а также по четыре боевые бронированные машины и пикапа.
А на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла в несколько раз больше бойцов — почти 250 военных. Речь идёт о 79-й десантно-штурмовой бригаде, а также 102-й и 128-й бригадах территориальной обороны ВСУ. Им нанесли поражение подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.
Vk / Минобороны России