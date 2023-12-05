ВСУ за сутки потеряли до 245 солдат на одном из важных участков фронта

Российские войска за сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении до 245 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что поражение живой силе и технике нанесли подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное ДНР и Левадное Запорожской области", — сообщили в ведомстве.

За сутки силами Российской армии помимо живой силы были уничтожены 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.