В Минобороны рассказали о добыче российской ПВО за сутки

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ за прошедшие сутки сбили две зенитные управляемые ракеты С-200 и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявили в Министерстве обороны России в воскресенье, 3 декабря.

Предположительно, момент уничтожения украинской ракеты над Азовским морем. Видео © Telegram / SHOT

"Средствами ПВО и РЭБ сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Подкуйчанск ЛНР, Славное, Белогоровка ДНР, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области", — добавили в ведомстве.

В общей сложности за время специальной военной операции (СВО) российские силы уничтожили 545 самолётов, 256 вертолётов и 9361 беспилотник ВСУ. Кроме того, ВС РФ ликвидировали за этот период 442 зенитных ракетных комплекса, 13 759 танков, 1187 боевых машин РСЗО, а также 7224 орудия полевой артиллерии и миномёта и 15 876 единиц специальной военной автотехники противника.