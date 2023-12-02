Российская ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

"2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

А ранее Лайф писал, что российская система ПВО за неделю сбила восемь самолётов и один вертолёт ВСУ, а также около 200 беспилотников. Кроме того, военным удалось уничтожить 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты HARM.