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Опубликовано 2 декабря 2023, 10:01
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Российская ПВО за неделю сбила восемь самолётов ВСУ и почти 200 беспилотников

Минобороны РФ: Российская ПВО за неделю сбила восемь самолётов и вертолёт ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили восемь самолётов, вертолёт и 188 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 2 декабря.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолётов Воздушных сил Украины и один вертолёт, в том числе пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолёт Ми-8. Уничтожено 188 беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

Также российские силы ликвидировали 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты HARM. В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 545 самолётов, 256 вертолётов и 9353 БПЛА ВСУ. Кроме того, за этот период ВС РФ поразили 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7215 орудий полевой артиллерии и миномётов, 15 844 единицы специальной военной автотехники противника.

Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород
Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород

Ранее Лайф писал, что российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам противника. В Минобороны отметили, что были уничтожены, в частности, пункты временного размещения подразделений ВСУ.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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