Российская ПВО за неделю сбила восемь самолётов ВСУ и почти 200 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили восемь самолётов, вертолёт и 188 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 2 декабря.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолётов Воздушных сил Украины и один вертолёт, в том числе пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолёт Ми-8. Уничтожено 188 беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

Также российские силы ликвидировали 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты HARM. В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 545 самолётов, 256 вертолётов и 9353 БПЛА ВСУ. Кроме того, за этот период ВС РФ поразили 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7215 орудий полевой артиллерии и миномётов, 15 844 единицы специальной военной автотехники противника.