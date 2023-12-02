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Опубликовано 2 декабря 2023, 09:50
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Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород

Российские военные за неделю поразили топливохранилище и стоянку авиатехники ВСУ

Российские военные за неделю поразили топливохранилище и стоянку авиатехники Вооружённых сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 2 декабря.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение недели поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18", — отметили в ведомстве.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что за минувшую неделю ВС РФ улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления. В ведомстве также напомнили, что ВС РФ освободили Артёмовское в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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