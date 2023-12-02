Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород
Российские военные за неделю поразили топливохранилище и стоянку авиатехники ВСУ
Российские военные за неделю поразили топливохранилище и стоянку авиатехники Вооружённых сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 2 декабря.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение недели поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18", — отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за минувшую неделю ВС РФ улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления. В ведомстве также напомнили, что ВС РФ освободили Артёмовское в ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ