Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород

Российские военные за неделю поразили топливохранилище и стоянку авиатехники Вооружённых сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 2 декабря.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение недели поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18", — отметили в ведомстве.