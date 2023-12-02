Украинские военные попали в плен, попытавшись высадиться на левом берегу Днепра
Минобороны: ВС РФ предотвратили высадку боевых групп ВСУ на левом берегу Днепра
Вооружённые силы Украины (ВСУ) на прошедшей неделе предприняли несколько попыток высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, однако упреждающие действия ВС РФ привели к потерям со стороны противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Потери ВСУ составили до 450 военных и 62 единицы техники. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, взято в плен 14 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 35, 36 и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового (Херсонская область).
Ранее Лайф писал, что расчёт "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра. После подобных неудачных вылазок украинские военные иногда забывают про мысль о том, чтобы совершать новые попытки, отметил российский военный.
ТАСС / Андрей Рубцов