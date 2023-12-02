Украинские военные попали в плен, попытавшись высадиться на левом берегу Днепра

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на прошедшей неделе предприняли несколько попыток высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, однако упреждающие действия ВС РФ привели к потерям со стороны противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Потери ВСУ составили до 450 военных и 62 единицы техники. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, взято в плен 14 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 35, 36 и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки, Токаревки и Садового (Херсонская область).