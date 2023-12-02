Расчёты "Ланцетов" сорвали операцию десанта ВСУ по форсированию Днепра

Попытка украинских десантников пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу реки в Херсонской области не увенчалась успехом. Вовремя обнаружить и уничтожить противника удалось расчётам российских беспилотников, заявили в Минобороны.

По информации ведомства, разведывательные дроны заприметили бойцов ВСУ ещё во время их погрузки на плавсредства. Командование действующего на этом участке фронта соединения ВДВ приняло решения задействовать барражирующие БПЛА "Ланцет".

"Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований", — рассказали ТАСС в ведомстве.