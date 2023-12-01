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Опубликовано 1 декабря 2023, 13:13

ВС России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли удар по центру подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также подразделения ВС России атаковали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у населённого пункта Лозовое Херсонской области.

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При этом за прошедшие сутки украинская сторона потеряла до 300 военнослужащих на Донецком направлении. Помимо живой силы ВСУ лишились четырёх пикапов, самоходной артиллерийской установки "Акация", САУ "Гвоздика" и двух гаубиц Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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