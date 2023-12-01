ВС России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли удар по центру подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также подразделения ВС России атаковали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у населённого пункта Лозовое Херсонской области.
При этом за прошедшие сутки украинская сторона потеряла до 300 военнослужащих на Донецком направлении. Помимо живой силы ВСУ лишились четырёх пикапов, самоходной артиллерийской установки "Акация", САУ "Гвоздика" и двух гаубиц Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ