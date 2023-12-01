Российская ПВО сбила украинские вертолёт Ми-8 и самолёт МиГ-29

Российские средства ПВО за сутки сбили в Херсонской и Николаевской областях украинские вертолёт Ми-8 и самолёт МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.