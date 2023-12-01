Российская ПВО сбила украинские вертолёт Ми-8 и самолёт МиГ-29
Российские средства ПВО за сутки сбили в Херсонской и Николаевской областях украинские вертолёт Ми-8 и самолёт МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
А ранее ВС РФ сбили три самолёта Воздушных сил Украины: два Су-27 у Новорайска и Великой Александровки Херсонской области, а также МиГ-29 — у Пятихаток Днепропетровской области.
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