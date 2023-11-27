Почему Армия России перешла к "двойным ударам" в зоне СВО и как реагирует Запад Оглавление Белоруссия и "Искандеры" Характеристики ОТРК "Искандер-М" На Западе разглядели новый военный потенциал и обсуждают российскую тактику "Искандеров". Почему к ней оказались не готовы украинские подразделения. 36151 36151 Россия перешла к "двойным ударам" по украинским позициям. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Россия перешла к "двойным ударам" по украинским позициям с использованием баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", изменив тактику после увеличения производства ракет 9К, сообщает Military Watch Magazine. Работа ракетных комплексов предполагает одновременный пуск нескольких ракет по назначенной цели, что включает и последующие удары, наносимые через рассчитанные интервалы. На Западе признают успешность этих действий, так как ВС РФ удаётся застать ВСУ врасплох и максимизировать потери, после того как украинский персонал собрался в точке удара.

По оценке западных экспертов, на эти изменения Армия России пошла, потому что ВСУ близки к критической точке, сказываются дефицит снабжения и общий упадок боевого духа украинских подразделений. Говоря о настроениях в украинской армии, эксперты приводят в пример переход офицеров ВСУ на сторону России.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, Украина не в состоянии скрывать от собственного населения провалы на линии фронта. 8 ноября на нашу сторону перешёл украинский пилот, что стало шоком для СМИ Европы и США. MWM считает, что такова цена расплаты с последствиями "контрнаступления".

Белоруссия и "Искандеры"

MWM отдаёт большое преимущество такому российскому вооружению, как С-400, "Искандер-М", удивляясь при этом продолжению экспорта из РФ в другие страны. Так, Москва сохранила поставки "Искандеров" в Белоруссию, несмотря на высокий внутренний спрос на их использование в СВО. Это произошло, как полагают западные эксперты, за счёт расширения производства за последние двенадцать месяцев.

Установки ракетных комплексов "Искандер" позволяют Москве и Минску противодействовать значительно превосходящим по численности силам НАТО по своим характеристикам — высокоточности и сложности перехвата. Они могут способствовать нанесению ударов по ключевым объектам инфраструктуры военного альянса — от пехотных частей до авиабаз и командных центров. Шведские аналитики из Svenska Dagbladet были среди тех, кто подчеркнул, что это обеспечивает "совершенно новый военный потенциал".

Они объяснили его траекторией ракеты, отличающейся от баллистической. Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их полубаллистических пониженных траекторий и способности проводить обширные манёвры в полёте, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Чтобы иметь возможность сбить ракету на такой скорости, необходима совершенная ракета ПВО, признают аналитики. Кроме того, ракета должна находиться очень близко к цели.

Белоруссия дополнила приобретение "Искандеров" инвестициями в ряд других систем вооружения, включая ударные вертолёты Ми-35, системы ПВО С-400, истребители Су-30СМ. Эксперты отмечают, что именно РК "Искандер" и С-400 оказали наибольшее влияние на стратегическое положение Минска. Невысокая цена по сравнению с западными аналогами, стоимость российского ракетного комплекса низкая, как и эксплуатационные затраты на него, причём последний фактор позволяет размещать "Искандеры" в гораздо большем количестве.

Характеристики ОТРК "Искандер-М"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был разработан в научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" и принят на вооружение в 2006 году. Новый ОТРК пришёл на замену советскому комплексу "Ока", от которого в своё время уговорили отказаться западные коллеги.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был разработан в научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" и принят на вооружение в 2006 году. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

"Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолёты и вертолёты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие ОТРК, дивизионную артиллерию. К тому же конструкция "Искандера" позволяет оснастить тактические комплексы ядерным оружием.

"Искандер-М", обладая квазибаллистической ракетой, имеет радиус поражения до 500 километров. Его боевые характеристики: длина — 7,3 м; диаметр — 920 мм; стартовая масса — 3800 кг; масса боевой части — 480 кг; скорость после начального участка — 2100 м/с; максимальные перегрузки — 20–30 G; максимальная высота траектории — от 100 км; минимальная дальность поражения — 50 км; максимальная дальность поражения — 500 км; интервал между запусками — одна минута; наведение: ГЛОНАСС, оптическая ГСН, ИНС.

Авторы Елена Стафеева