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Почему Армия России перешла к "двойным ударам" в зоне СВО и как реагирует Запад

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Белоруссия и "Искандеры"
Характеристики ОТРК "Искандер-М"

На Западе разглядели новый военный потенциал и обсуждают российскую тактику "Искандеров". Почему к ней оказались не готовы украинские подразделения.

Опубликовано 26 ноября 2023, 21:40
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Россия перешла к "двойным ударам" по украинским позициям. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Россия перешла к "двойным ударам" по украинским позициям. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Россия перешла к "двойным ударам" по украинским позициям с использованием баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", изменив тактику после увеличения производства ракет 9К, сообщает Military Watch Magazine. Работа ракетных комплексов предполагает одновременный пуск нескольких ракет по назначенной цели, что включает и последующие удары, наносимые через рассчитанные интервалы. На Западе признают успешность этих действий, так как ВС РФ удаётся застать ВСУ врасплох и максимизировать потери, после того как украинский персонал собрался в точке удара.

По оценке западных экспертов, на эти изменения Армия России пошла, потому что ВСУ близки к критической точке, сказываются дефицит снабжения и общий упадок боевого духа украинских подразделений. Говоря о настроениях в украинской армии, эксперты приводят в пример переход офицеров ВСУ на сторону России.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, Украина не в состоянии скрывать от собственного населения провалы на линии фронта. 8 ноября на нашу сторону перешёл украинский пилот, что стало шоком для СМИ Европы и США. MWM считает, что такова цена расплаты с последствиями "контрнаступления".

Белоруссия и "Искандеры"

MWM отдаёт большое преимущество такому российскому вооружению, как С-400, "Искандер-М", удивляясь при этом продолжению экспорта из РФ в другие страны. Так, Москва сохранила поставки "Искандеров" в Белоруссию, несмотря на высокий внутренний спрос на их использование в СВО. Это произошло, как полагают западные эксперты, за счёт расширения производства за последние двенадцать месяцев.

Установки ракетных комплексов "Искандер" позволяют Москве и Минску противодействовать значительно превосходящим по численности силам НАТО по своим характеристикам — высокоточности и сложности перехвата. Они могут способствовать нанесению ударов по ключевым объектам инфраструктуры военного альянса — от пехотных частей до авиабаз и командных центров. Шведские аналитики из Svenska Dagbladet были среди тех, кто подчеркнул, что это обеспечивает "совершенно новый военный потенциал".

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Они объяснили его траекторией ракеты, отличающейся от баллистической. Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их полубаллистических пониженных траекторий и способности проводить обширные манёвры в полёте, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Чтобы иметь возможность сбить ракету на такой скорости, необходима совершенная ракета ПВО, признают аналитики. Кроме того, ракета должна находиться очень близко к цели.

Белоруссия дополнила приобретение "Искандеров" инвестициями в ряд других систем вооружения, включая ударные вертолёты Ми-35, системы ПВО С-400, истребители Су-30СМ. Эксперты отмечают, что именно РК "Искандер" и С-400 оказали наибольшее влияние на стратегическое положение Минска. Невысокая цена по сравнению с западными аналогами, стоимость российского ракетного комплекса низкая, как и эксплуатационные затраты на него, причём последний фактор позволяет размещать "Искандеры" в гораздо большем количестве.

Характеристики ОТРК "Искандер-М"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был разработан в научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" и принят на вооружение в 2006 году. Новый ОТРК пришёл на замену советскому комплексу "Ока", от которого в своё время уговорили отказаться западные коллеги.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был разработан в научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" и принят на вооружение в 2006 году. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был разработан в научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" и принят на вооружение в 2006 году. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

"Искандеры" способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолёты и вертолёты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, другие ОТРК, дивизионную артиллерию. К тому же конструкция "Искандера" позволяет оснастить тактические комплексы ядерным оружием.

"Искандер-М", обладая квазибаллистической ракетой, имеет радиус поражения до 500 километров. Его боевые характеристики: длина — 7,3 м; диаметр — 920 мм; стартовая масса — 3800 кг; масса боевой части — 480 кг; скорость после начального участка — 2100 м/с; максимальные перегрузки — 20–30 G; максимальная высота траектории — от 100 км; минимальная дальность поражения — 50 км; максимальная дальность поражения — 500 км; интервал между запусками — одна минута; наведение: ГЛОНАСС, оптическая ГСН, ИНС.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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