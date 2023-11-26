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Регион
Опубликовано 26 ноября 2023, 12:09
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Три украинских самолёта стали добычей российской ПВО за сутки

Минобороны: Российские средства ПВО сбили два украинских Су-27 и один МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три украинских самолёта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населённых пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Пятихатки Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Также средства ПВО за сутки перехватили 53 украинских беспилотника и более 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Всего с начала СВО потери ВСУ в технике составили: 542 самолёта, 255 вертолётов, 9236 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 15 642 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Лайф писал, что генерал ВСУ вывалил украинцам правду о силе российских средств РЭБ. По его словам, техника ВС РФ буквально обрывает связь украинским войскам.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
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