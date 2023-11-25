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Регион
Опубликовано 25 ноября 2023, 14:34
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Генерал ВСУ вывалил украинцам правду о силе российских средств РЭБ

Генерал Кривонос: Средства РЭБ РФ оказывают сильное давление на ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы оказывают сильное давление на украинскую армию, признал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, наши устройства "просто невероятны".

"И это один из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести те или иные боевые действия", — сказал военный в эфире YouTube-канала "Курбанова LIVE".

Кривонос добавил, что российские средства буквально обрывают связь ВСУ и их командования, что, разумеется, препятствует победам на поле боя. Кроме того, устройства помогают ВС РФ использовать беспилотники, в том числе FPV-дроны, которые точно бьют по позициям украинских военнослужащих.

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К слову, Россия производит всё новые и новые средства РЭБ. Так, холдинг "Росэлектроника" представил носимый антидроновый комплекс "Чистюля", который буквально вырубает все дроны ВСУ в радиусе километра.

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ТАСС / Лев Федосеев

Матвей Константинов
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