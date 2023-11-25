Генерал ВСУ вывалил украинцам правду о силе российских средств РЭБ
Генерал Кривонос: Средства РЭБ РФ оказывают сильное давление на ВСУ
Российские средства радиоэлектронной борьбы оказывают сильное давление на украинскую армию, признал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, наши устройства "просто невероятны".
"И это один из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести те или иные боевые действия", — сказал военный в эфире YouTube-канала "Курбанова LIVE".
Кривонос добавил, что российские средства буквально обрывают связь ВСУ и их командования, что, разумеется, препятствует победам на поле боя. Кроме того, устройства помогают ВС РФ использовать беспилотники, в том числе FPV-дроны, которые точно бьют по позициям украинских военнослужащих.
К слову, Россия производит всё новые и новые средства РЭБ. Так, холдинг "Росэлектроника" представил носимый антидроновый комплекс "Чистюля", который буквально вырубает все дроны ВСУ в радиусе километра.
ТАСС / Лев Федосеев