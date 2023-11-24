У российских военных появится комплекс "Чистюля", вырубающий все дроны ВСУ в радиусе километра

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" показал разработанный им носимый антидроновый комплекс "Чистюля". Устройство представляет собой кейс весом до восьми килограммов с возможностью дистанционного управления для защиты российских бойцов от излучения и попадания ракет, наводящихся на радиоизлучающие цели.

"Росэлектроника" разработала носимый антидроновый комплекс "Чистюля". Видео © Telegram / "Росэлектроника"

"Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трёх типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс", — сообщили в пресс-службе холдинга.

Вражеский дрон, попавший под "Чистюлю", может упасть, зависнуть на месте или вернуться в точку вылета — всё зависит от типа устройства, его настроек и удалённости от станции управления. Разработка способна работать как от сети, так и от аккумулятора, который даёт автономность в сто минут. А система активного охлаждения позволяет "Чистюле" функционировать без перерывов.

Как отметил Алексей Кравченко, генеральный директор ЦНИИ "Циклон", разработавшего комплекс, на фоне роста спроса на подобные средства предприятия "Росэлектроники" работают "с колёс". По его словам, устройство уже было испытано тактическими подразделениями в полевых условиях.