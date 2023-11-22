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22 ноября, 06:57

ВКС России получили новую партию Су-34 с повышенной точностью бомбометания

"Ростех": Новосибирский авиазавод передал ВКС России очередную партию Су-34

Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34. Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", самолёты были произведены на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

ВКС России получили новую партию Су-34 с повышенной точностью бомбометания. Видео © Telegram / "Ростех"

"Очередную партию самолётов Су-34 дочерняя Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа", — говорится в сообщении.

Новые Су-34 адаптированы к применению перспективных авиационных средств поражения. В результате чего увеличилась дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысилась точность бомбометания. Эти фронтовые бомбардировщики, отличающиеся высокой манёвренностью, активно применяются в зоне спецоперации. Конкретное количество переданных ВКС России самолётов в "Ростехе" раскрывать не стали.

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Ранее Лайф сообщал, что ОАК передала в войска очередной самолёт Ил-76МД-90А. Воздушное судно пополнило авиационный полк военно-транспортной авиации.

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Кадр из видео. Telegram / "Ростех"

Наталья Исакова
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