ВКС России получили новую партию Су-34 с повышенной точностью бомбометания
"Ростех": Новосибирский авиазавод передал ВКС России очередную партию Су-34
Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34. Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", самолёты были произведены на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
ВКС России получили новую партию Су-34 с повышенной точностью бомбометания. Видео © Telegram / "Ростех"
"Очередную партию самолётов Су-34 дочерняя Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа", — говорится в сообщении.
Новые Су-34 адаптированы к применению перспективных авиационных средств поражения. В результате чего увеличилась дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысилась точность бомбометания. Эти фронтовые бомбардировщики, отличающиеся высокой манёвренностью, активно применяются в зоне спецоперации. Конкретное количество переданных ВКС России самолётов в "Ростехе" раскрывать не стали.
Ранее Лайф сообщал, что ОАК передала в войска очередной самолёт Ил-76МД-90А. Воздушное судно пополнило авиационный полк военно-транспортной авиации.
Кадр из видео. Telegram / "Ростех"