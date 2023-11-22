ВКС России получили новую партию Су-34 с повышенной точностью бомбометания

Новые Су-34 адаптированы к применению перспективных авиационных средств поражения. В результате чего увеличилась дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысилась точность бомбометания. Эти фронтовые бомбардировщики, отличающиеся высокой манёвренностью, активно применяются в зоне спецоперации. Конкретное количество переданных ВКС России самолётов в "Ростехе" раскрывать не стали.