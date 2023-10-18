ОАК передала в войска очередной военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А

Объединённая авиастроительная корпорация передала в войска очередной военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, сообщили в пресс-службе корпорации. Как отметил директор филиала ПАО "Ил – Авиастар" Сергей Шереметов, воздушное судно пополнило авиационный полк военно-транспортной авиации (ВТА).

"Завод выполняет свои обязательства по строительству воздушных судов в рамках производственной программы 2023 года с целью обеспечения ВТА современными транспортниками, востребованными сегодня в войсках", — добавил он.

Шереметов напомнил, что о необходимости увеличения парка самолётов данного типа говорил в ходе недавнего визита на "Авиастар" министр обороны России Сергей Шойгу.