Шойгу проверил производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Ульяновск и проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил-Авиастар". Глава оборонного ведомства во время визита проинспектировал производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100.

Сергей Шойгу проинспектировал производство самолётов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске. Видео © Telegram / Минобороны России

"Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолёты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолёты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки", — указали в Минобороны.

Кроме того, руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолётов доложил Шойгу о плановых работах на самолётах Ан-124-100 "Руслан". Глава ведомства уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжёлых транспортных самолётов, а также при модернизации Ан-124-100. Ему доложили, что сейчас существует два варианта комплектации — либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35. По итогам работы на предприятии министр провёл совещание с руководством Объединённой авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления.

"Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы — это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учётом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряжённые времена Советского Союза, почти в два раза", — заявил Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что нагрузка увеличивается. Он сказал, что нужно поддерживать в рабочем состоянии имеющийся парк, а также увеличивать его. По его словам, к 2025 году необходимо удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Шойгу также добавил, что на смену Ан-72 и Ан-26 должны прийти лёгкие транспортные самолёты.