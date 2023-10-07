Регион

Уведомления отключены

7 октября, 11:00

Шойгу представил рядового Егорова к званию Героя России посмертно за бой с ВСУ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова с позывным Сунтар, который в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой с ВСУ у села Новомайорское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно)", — говорится в сообщении МО.

"Рабочая лошадка": Шойгу посетил завод по выпуску Су-34 и поручил нарастить производство

"Рабочая лошадка": Шойгу посетил завод по выпуску Су-34 и поручил нарастить производство

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой. Подчёркивается, что Большой умело руководил своими подчинёнными, принял на себя основной бой, находясь всё это время на виду у украинских солдат и ведя по ним прицельный огонь.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров