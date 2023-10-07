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Опубликовано 7 октября 2023, 11:00
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Шойгу представил рядового Егорова к званию Героя России посмертно за бой с ВСУ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова с позывным Сунтар, который в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой с ВСУ у села Новомайорское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно)", — говорится в сообщении МО.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой. Подчёркивается, что Большой умело руководил своими подчинёнными, принял на себя основной бой, находясь всё это время на виду у украинских солдат и ведя по ним прицельный огонь.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Александра Мышляева
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