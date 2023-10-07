Шойгу представил рядового Егорова к званию Героя России посмертно за бой с ВСУ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова с позывным Сунтар, который в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой с ВСУ у села Новомайорское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой. Подчёркивается, что Большой умело руководил своими подчинёнными, принял на себя основной бой, находясь всё это время на виду у украинских солдат и ведя по ним прицельный огонь.