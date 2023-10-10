Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске
Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна "Алмаз-Антей" в Ульяновске и проверил выполнение гособоронзаказа.
"Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3", — рассказали в МО РФ.
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Видео © Минобороны РФ
Руководитель предприятия доложил Шойгу о готовности досрочной передачи в ВС РФ в октябре очередного дивизиона ЗРК, при этом в сентябре "Алмаз-Антей" передал ещё один дивизион "Буков".
Министр обороны РФ в свою очередь вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия и поблагодарил их за труд, благодаря которому создаются самые эффективные системы противовоздушной обороны.
А 6 октября Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, на котором выпускают, модернизируют и ремонтируют истребители-бомбардировщики Су-34, и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства проинспектировал лётно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия.
Минобороны РФ