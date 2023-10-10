Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна "Алмаз-Антей" в Ульяновске и проверил выполнение гособоронзаказа.

"Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3", — рассказали в МО РФ.

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Видео © Минобороны РФ

Руководитель предприятия доложил Шойгу о готовности досрочной передачи в ВС РФ в октябре очередного дивизиона ЗРК, при этом в сентябре "Алмаз-Антей" передал ещё один дивизион "Буков".

Министр обороны РФ в свою очередь вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия и поблагодарил их за труд, благодаря которому создаются самые эффективные системы противовоздушной обороны.