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10 октября, 12:00

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна "Алмаз-Антей" в Ульяновске и проверил выполнение гособоронзаказа.

"Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3", — рассказали в МО РФ.

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Видео © Минобороны РФ

Руководитель предприятия доложил Шойгу о готовности досрочной передачи в ВС РФ в октябре очередного дивизиона ЗРК, при этом в сентябре "Алмаз-Антей" передал ещё один дивизион "Буков".

Министр обороны РФ в свою очередь вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия и поблагодарил их за труд, благодаря которому создаются самые эффективные системы противовоздушной обороны.

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

А 6 октября Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, на котором выпускают, модернизируют и ремонтируют истребители-бомбардировщики Су-34, и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства проинспектировал лётно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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