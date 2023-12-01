ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Помимо живой силы украинская армия лишилась артиллерийской установки "Акация" и САУ "Гвоздика".
"Общие потери противника на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. По словам министра, боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят российские войска.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo