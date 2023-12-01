ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Помимо живой силы украинская армия лишилась артиллерийской установки "Акация" и САУ "Гвоздика".

"Общие потери противника на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", — говорится в сообщении ведомства.