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Регион
Опубликовано 1 декабря 2023, 13:04

ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Помимо живой силы украинская армия лишилась артиллерийской установки "Акация" и САУ "Гвоздика".

"Общие потери противника на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. По словам министра, боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят российские войска.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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