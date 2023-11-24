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Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 03:18
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Расчёт "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Ночная попытка украинских военных высадиться на левом берегу Днепра была сорвана расчётом установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом пишет РИА "Новости".

"[Обстановка] на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро", — рассказал командир боевой машины группировки войск "Днепр" с позывным Ротор.

Солдат добавил, что после подобных неудачных вылазок военные ВСУ иногда забывают про мысль о том, чтобы совершать новые попытки.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация на фронте "усложнена". Об этом он заявил в ходе заседания контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн".

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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