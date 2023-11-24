Ночная попытка украинских военных высадиться на левом берегу Днепра была сорвана расчётом установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом пишет РИА "Новости".

"[Обстановка] на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро", — рассказал командир боевой машины группировки войск "Днепр" с позывным Ротор.

Солдат добавил, что после подобных неудачных вылазок военные ВСУ иногда забывают про мысль о том, чтобы совершать новые попытки.