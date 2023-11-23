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Регион
Опубликовано 23 ноября 2023, 17:44
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В Киеве признали, что российские минные поля стали неприятным потрясением для ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: Минные поля ВС РФ в Запорожье стали сюрпризом для Украины

ВСУ на Запорожском направлении столкнулись с неприятным сюрпризом в виде установленных ВС РФ минных полей. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос.

Согласно его заявлению, лишь за последнюю неделю Российской армии удалось установить порядка 25 минных полей. Кривонос добавил, что у Москвы получилось создать мощную сеть учебных центров по подготовке офицерского состава. Он высоко оценил их навыки и согласился с тем, что руководство РФ активно и основательно подошло к подготовке кадров.

Тысячи украинских бойцов отказались умирать за киевский режим
Тысячи украинских бойцов отказались умирать за киевский режим

Ранее турецкий военный обозреватель заявил о том, что ВСУ почти исчерпали свои ресурсы для противостояния российским войскам. По словам аналитика, у украинских военнослужащих почти не осталось боевого духа. Он отметил, что на сегодняшний день российские ракеты и беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Незалежной.

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Getty Images / Viacheslav Ratynskyi / Anadolu

Юрий Лысенко
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