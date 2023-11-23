В Киеве признали, что российские минные поля стали неприятным потрясением для ВСУ

ВСУ на Запорожском направлении столкнулись с неприятным сюрпризом в виде установленных ВС РФ минных полей. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос.

Согласно его заявлению, лишь за последнюю неделю Российской армии удалось установить порядка 25 минных полей. Кривонос добавил, что у Москвы получилось создать мощную сеть учебных центров по подготовке офицерского состава. Он высоко оценил их навыки и согласился с тем, что руководство РФ активно и основательно подошло к подготовке кадров.