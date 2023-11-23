В Киеве признали, что российские минные поля стали неприятным потрясением для ВСУ
Генерал ВСУ Кривонос: Минные поля ВС РФ в Запорожье стали сюрпризом для Украины
ВСУ на Запорожском направлении столкнулись с неприятным сюрпризом в виде установленных ВС РФ минных полей. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос.
Согласно его заявлению, лишь за последнюю неделю Российской армии удалось установить порядка 25 минных полей. Кривонос добавил, что у Москвы получилось создать мощную сеть учебных центров по подготовке офицерского состава. Он высоко оценил их навыки и согласился с тем, что руководство РФ активно и основательно подошло к подготовке кадров.
Ранее турецкий военный обозреватель заявил о том, что ВСУ почти исчерпали свои ресурсы для противостояния российским войскам. По словам аналитика, у украинских военнослужащих почти не осталось боевого духа. Он отметил, что на сегодняшний день российские ракеты и беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Незалежной.
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