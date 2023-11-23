Всё больше украинских военнослужащих предпочитают уклоняться от участия в боевых действиях. Только за девять месяцев текущего года из ВСУ сбежали 4638 солдат, тогда как временно оставили свои части более 10 тысяч. Количество самострелов, по словам экспертов, превысило 160.

Главный стимул украинских дезертиров — страх смерти. Так, один из дезертировавших бойцов ВСУ признался, что боялся погибнуть при штурме Лимана. Солдат рассказал, что высшее руководство плохо спланировало операцию. Кроме того, огневая поддержка была недостаточной. Бойца приговорили к пяти годам лишения свободы.

Военнослужащие признаются, что предпочитают сразу выбирать тюрьму, чем идти под пули, в результате чего таких бойцов оставляют в тылу. Это ещё объясняется и тем, что офицеров штрафуют за дезертирство подчинённых, тогда как сами подчинённые называют офицеров "неграмотными алкоголиками".

"Но усталость от боевых действий накапливается у всех. Потери огромные, а с пополнением проблемы. Во многих боевых частях не хватает 30–40% личного состава. И практически везде есть скрытое дезертирство. Солдаты, сержанты и офицеры симулируют болезни, стараются задержаться в штабах и тыловых подразделениях — лишь бы не передовая", — говорится в материале РИА "Новости".