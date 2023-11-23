Ни мотивации, ни средств: В Турции раскрыли, как российские силы сломили дух ВСУ
Обозреватель Алтыпармак: У ВСУ нет ни мотивации, ни средств для борьбы с ВС РФ
Вооружённые силы Украины почти исчерпали свои ресурсы для противостояния российским войскам. Как заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак, у ВСУ не осталось ни сил, ни возможностей для ведения конфликта с ВС РФ.
По словам аналитика, у украинских военнослужащих почти не осталось боевого духа. Он отметил, что на сегодняшний день российские ракеты и беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Незалежной.
"Другими словами, у Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей", — рассказал эксперт.
Автор материала утверждает, что не получивший достаточной поддержки от своих западных партнёров Владимир Зеленский решил обратиться за помощью к Израилю. Обозреватель уточнил, что подачки еврейского государства киевскому режиму не спасут последний. Так, допустим, известная израильская система ПВО "Железный купол" не сможет спасти военнослужащих ВСУ от российских "Кинжалов" и "Искандеров".
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Ранее Лайф писал, что в Вооружённых силах Украины началась паника из-за непрекращающегося палестино-израильского конфликта. Украинцы надеются на скорое завершение операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, так как из-за ЦАХАЛ у ВСУ ощущается заметный недостаток боеприпасов.
VK / Минобороны РФ