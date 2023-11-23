Вооружённые силы Украины почти исчерпали свои ресурсы для противостояния российским войскам. Как заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак, у ВСУ не осталось ни сил, ни возможностей для ведения конфликта с ВС РФ.

По словам аналитика, у украинских военнослужащих почти не осталось боевого духа. Он отметил, что на сегодняшний день российские ракеты и беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Незалежной.

"Другими словами, у Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей", — рассказал эксперт.

Автор материала утверждает, что не получивший достаточной поддержки от своих западных партнёров Владимир Зеленский решил обратиться за помощью к Израилю. Обозреватель уточнил, что подачки еврейского государства киевскому режиму не спасут последний. Так, допустим, известная израильская система ПВО "Железный купол" не сможет спасти военнослужащих ВСУ от российских "Кинжалов" и "Искандеров".