В Вооружённых силах Украины началась паника из-за непрекращающегося палестино-израильского конфликта. Как пишет газета Times, украинцы надеются на скорое завершение операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, так как из-за ЦАХАЛ у ВСУ ощущается заметный недостаток боеприпасов.

"Надеюсь, Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшем будущем. У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов", — рассказал журналистам один из командующих в 21-й бригаде ВСУ, отметив нужду украинцев в поставках артиллерийских снарядов, взрывчатых веществ и противотанкового вооружения.

Помимо этого, представители средств массовой информации рассказали о повальных случаях дезертирства в этой бригаде. Так, один из офицеров сообщил, что из его роты, состоящей из 114 военных, 20 человек сбежали. В то же время украинцы заявляют, что солдаты используют как технически, так и морально устаревшую западную технику, которой более полувека. В пример комбат с позывным Ветер привёл британские БТР Bulldog 1960-х годов, использовавшиеся его подчинёнными.

"Это не та техника, с которой можно идти в наступление", — заключил Ветер.