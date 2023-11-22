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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 05:11
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В ВСУ начали завидовать Израилю из-за боеприпасов

The Times: ВСУ на фоне дефицита снарядов ждут окончания конфликта в Газе

В Вооружённых силах Украины началась паника из-за непрекращающегося палестино-израильского конфликта. Как пишет газета Times, украинцы надеются на скорое завершение операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, так как из-за ЦАХАЛ у ВСУ ощущается заметный недостаток боеприпасов.

"Надеюсь, Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшем будущем. У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов", — рассказал журналистам один из командующих в 21-й бригаде ВСУ, отметив нужду украинцев в поставках артиллерийских снарядов, взрывчатых веществ и противотанкового вооружения.

Помимо этого, представители средств массовой информации рассказали о повальных случаях дезертирства в этой бригаде. Так, один из офицеров сообщил, что из его роты, состоящей из 114 военных, 20 человек сбежали. В то же время украинцы заявляют, что солдаты используют как технически, так и морально устаревшую западную технику, которой более полувека. В пример комбат с позывным Ветер привёл британские БТР Bulldog 1960-х годов, использовавшиеся его подчинёнными.

"Это не та техника, с которой можно идти в наступление", — заключил Ветер.

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На прошлой неделе Лайф писал, что Вооружённые силы Украины столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов. Как заявил Владимир Зеленский в интервью группе журналистов, причиной нехватки снарядов калибра 155 мм стало обострение палестино-израильского конфликта.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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