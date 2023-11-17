"Наши поставки сократились. Это жизнь. И это нормально, поскольку все ведут борьбу за выживание", — приводит слова Зеленского агентство Bloomberg.

По словам Зеленского, после обострения ситуации на Ближнем Востоке комбатанты первым делом начали запасаться именно этим вооружением. В то же время он подчеркнул, что сейчас по всему миру можно наблюдать пустующие склады, а того, что украинцы получают от Запада, не хватает для ВСУ.