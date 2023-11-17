Зеленский пожаловался на дефицит снарядов у ВСУ из-за конфликта в Газе
Зеленский: ВСУ не хватает снарядов 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке
Вооружённые силы Украины столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов. Как заявил Владимир Зеленский в интервью группе журналистов, причиной нехватки снарядов калибра 155 мм стало обострение палестино-израильского конфликта.
"Наши поставки сократились. Это жизнь. И это нормально, поскольку все ведут борьбу за выживание", — приводит слова Зеленского агентство Bloomberg.
По словам Зеленского, после обострения ситуации на Ближнем Востоке комбатанты первым делом начали запасаться именно этим вооружением. В то же время он подчеркнул, что сейчас по всему миру можно наблюдать пустующие склады, а того, что украинцы получают от Запада, не хватает для ВСУ.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности Вашингтона по оказанию помощи киевскому режиму сокращаются с каждым днём из-за отказа Конгресса выделять дополнительные средства. А накануне, 16 ноября, Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства без упоминания помощи для Израиля и Украины.
t.me / Zelenskiy / Official