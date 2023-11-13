Запад передумал отправлять Киеву современные танки
Forbes: Запад предлагает отправить ВСУ советские Т-72М вместо современных танков
Советский танк Т-72М. Обложка © Shutterstock
Западные страны, похоже, передумали отправлять современные танки киевскому режиму и предлагают ВСУ более простые альтернативы. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает издание Forbes.
По данным опрошенных журналистами экспертов, ситуация с горящими немецкими Leopard на Времевском выступе и недалеко от Работина подтвердила, что украинская армия терпит крах, поэтому использовать новейшие образцы вооружений в качестве расходного материала на Западе смысла больше не видят.
В качестве альтернативы они предлагают модернизировать в Чехии советские танки Т-72М и направить их в помощь Киеву.
Ранее Лайф писал, что ВСУ лишились трёх танков и 1590 военных за неделю на Донецком направлении. А советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что бойцы ВСУ массово бегут с линии фронта в районе Донецка, теперь концентрация украинских сил на этом участке "втрое, а местами и вчетверо" меньше положенного.