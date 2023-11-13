Западные страны, похоже, передумали отправлять современные танки киевскому режиму и предлагают ВСУ более простые альтернативы. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает издание Forbes.

По данным опрошенных журналистами экспертов, ситуация с горящими немецкими Leopard на Времевском выступе и недалеко от Работина подтвердила, что украинская армия терпит крах, поэтому использовать новейшие образцы вооружений в качестве расходного материала на Западе смысла больше не видят.