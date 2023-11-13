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13 ноября, 07:56

Запад передумал отправлять Киеву современные танки

Forbes: Запад предлагает отправить ВСУ советские Т-72М вместо современных танков

<p>Советский танк Т-72М. Обложка © Shutterstock</p>

Советский танк Т-72М. Обложка © Shutterstock

Западные страны, похоже, передумали отправлять современные танки киевскому режиму и предлагают ВСУ более простые альтернативы. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает издание Forbes.

По данным опрошенных журналистами экспертов, ситуация с горящими немецкими Leopard на Времевском выступе и недалеко от Работина подтвердила, что украинская армия терпит крах, поэтому использовать новейшие образцы вооружений в качестве расходного материала на Западе смысла больше не видят.

В качестве альтернативы они предлагают модернизировать в Чехии советские танки Т-72М и направить их в помощь Киеву.

Неумёхам из украинской армии предрекли потерю всех танков Leopard

Неумёхам из украинской армии предрекли потерю всех танков Leopard

Ранее Лайф писал, что ВСУ лишились трёх танков и 1590 военных за неделю на Донецком направлении. А советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что бойцы ВСУ массово бегут с линии фронта в районе Донецка, теперь концентрация украинских сил на этом участке "втрое, а местами и вчетверо" меньше положенного.

Марина Калегина
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