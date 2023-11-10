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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 08:31
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Неумёхам из украинской армии предрекли потерю всех танков Leopard

Forbes: ВСУ потеряют все танки Leopard, если не научатся правильно их применять

Leopard 1A5. Обложка © Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance

Leopard 1A5. Обложка © Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance

Украинская армия рискует потерять все западные танки Leopard 1A5, если не научится применять их должны образом. Об этом пишет журнал Forbes. По словам автора статьи, эта боевая машина более уязвима, чем Leopard 2, поскольку её броня значительно тоньше, а масса — вдвое меньше.

В настоящее время ВСУ уже получили около двух десятков Leopard 1A5 из обещанных 195 машин. Главные плюсы танка — это манёвренность, точность и скорострельность, но её нельзя бросать в бой без сопровождения пехоты. Как отметил автор, украинским бойцам не следует отправлять такие танки к российским позициям, так как их попросту уничтожат с помощью артиллерии и беспилотников, также поджидает опасность в виде минных полей.

"Две сотни Leopard 1A5 — это много. Но даже они быстро исчезнут, если украинцы не будут использовать их должным образом", — говорится в публикации.

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Ранее Лайф писал, что российские бойцы группировки войск "Запад" получили два сертификата — каждый на миллион рублей — за уничтожение немецких танков Leopard 2 в зоне СВО. Деньги были выделены певцом Григорием Лепсом и телеведущей Юлией Барановской.

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Наталья Демьянова
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