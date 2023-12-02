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2 декабря, 09:38

За неделю ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

За минувшую неделю ВС России улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления, сообщили в Минобороны РФ. Там напомнили, что наши войска освободили Артёмовское в ДНР.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское Донецкой Народной Республики", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Напомним, об освобождении Артёмовского стало известно 29 ноября. В населённый пункт вошли подразделения Южной группировки войск.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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