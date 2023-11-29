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Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 11:21
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ВС России освободили Артёмовское в ДНР

Бойцы Российской армии освободили село Артёмовское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

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А ранее Лайф рассказывал, как российский снайпер четыре дня выжидал противника на позиции и уничтожил его за пару секунд точным выстрелом. С того места ВСУ корректировали свой огонь.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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