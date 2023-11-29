"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек

Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек

А ранее Лайф рассказывал, как российский снайпер четыре дня выжидал противника на позиции и уничтожил его за пару секунд точным выстрелом. С того места ВСУ корректировали свой огонь.