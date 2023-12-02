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Опубликовано 2 декабря 2023, 09:50

Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ

Минобороны: За неделю ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием

За неделю, в период с 25 ноября по 2 декабря, российские военные в ходе спецоперации нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, нашим военнослужащим удалось поразить военную аэродромную инфраструктуру, а также арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего. Кроме того, были уничтожены пункты временного размещения подразделений ВСУ.

"Все назначенные объекты поражены", — информирует ведомство.

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Ранее Лайф сообщал, что расчёты "Ланцетов" сорвали операцию десанта ВСУ по форсированию Днепра. Как отметили в Минобороны, российские разведывательные дроны заприметили украинских бойцов ещё во время их погрузки на плавсредства.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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