Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ

За неделю, в период с 25 ноября по 2 декабря, российские военные в ходе спецоперации нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, нашим военнослужащим удалось поразить военную аэродромную инфраструктуру, а также арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего. Кроме того, были уничтожены пункты временного размещения подразделений ВСУ.

"Все назначенные объекты поражены", — информирует ведомство.