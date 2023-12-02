Жители Краснодара сообщили о громких звуках взрывов в небе над городом

Над Краснодаром слышны звуки взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.

Жители Краснодара наблюдают вспышки над городом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа. Также местные рассказали, что видели в небе две яркие вспышки.

Комментариев от официальных лиц пока не поступало.