Жители Краснодара сообщили о громких звуках взрывов в небе над городом
Над Краснодаром слышны звуки взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.
Жители Краснодара наблюдают вспышки над городом. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа. Также местные рассказали, что видели в небе две яркие вспышки.
Комментариев от официальных лиц пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что летевший к Москве беспилотник уничтожили силы ПВО над Подольском. Пострадавших и разрушений нет.
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