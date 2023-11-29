Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО над Подольском
Собянин: Украинский БПЛА сбит силами ПВО над Подольским округом Подмосковья
В городском округе Подольск Московской области отражена атака летящего в сторону Москвы украинского беспилотника. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале и добавил, что специалисты работают на месте происшествия.
Как уточнили в Министерстве обороны, атака беспилотника была пресечена в 7:30 по мск. Киев попытался вновь атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа.
Несколько дней назад Украина предприняла безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по нескольким российским регионам. Средства противовоздушной обороны уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Тульской, Калужской и Брянской. В частности, в Туле на улице Хворостухина в районе четырёх утра обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон.
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