Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО над Подольском

В городском округе Подольск Московской области отражена атака летящего в сторону Москвы украинского беспилотника. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале и добавил, что специалисты работают на месте происшествия.

Как уточнили в Министерстве обороны, атака беспилотника была пресечена в 7:30 по мск. Киев попытался вновь атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа.