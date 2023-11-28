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Российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ

28 ноября, 11:28

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по центру подготовки и применения беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Поражены центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей — две П-18 и одна СТ-68", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее, в ночь на воскресенье, 26 ноября, противник предпринял безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Силы ПВО РФ уничтожили 20 беспилотников в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле. Позже украинский беспилотник был сбит над Смоленской и над Тверской областями.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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