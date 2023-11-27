Украинский беспилотник уничтожен над Смоленской областью

Вечером в минувшее воскресенье в Смоленской области Министерство обороны РФ пресекло очередную попытку киевского режима совершить террористический акт на территории России. Как сообщили в телеграм-канале военного ведомства, происшествие было зафиксировано около полуночи.

По данным Минобороны, атака была совершена 26 ноября около 23:20 по московскому времени. Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).