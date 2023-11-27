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26 ноября, 21:47

Украинский беспилотник уничтожен над Смоленской областью

Минобороны: Над Смоленской областью уничтожен украинский беспилотник

Вечером в минувшее воскресенье в Смоленской области Министерство обороны РФ пресекло очередную попытку киевского режима совершить террористический акт на территории России. Как сообщили в телеграм-канале военного ведомства, происшествие было зафиксировано около полуночи.

По данным Минобороны, атака была совершена 26 ноября около 23:20 по московскому времени. Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны сообщили о новой попытке Киева атаковать российские регионы

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Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об аналогичном происшествии в регионе. По его словам, украинский беспилотник был сбит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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