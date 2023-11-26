Силы РЭБ обезвредили украинский дрон в Орловской области

Украинский беспилотник самолётного типа обезврежен в Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, дрон был сбит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Сегодня вечером с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолётного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет", — сообщил чиновник.