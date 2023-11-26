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26 ноября, 20:50

Силы РЭБ обезвредили украинский дрон в Орловской области

Губернатор Клычков: Украинский БПЛА обезврежен силами РЭБ в Орловской области

Украинский беспилотник самолётного типа обезврежен в Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, дрон был сбит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Сегодня вечером с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолётного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет", — сообщил чиновник.

Клычков также добавил, что в целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком региона проводятся необходимые мероприятия.

Лайф публикует видео с места уничтожения ещё одного дрона в Туле

Лайф публикует видео с места уничтожения ещё одного дрона в Туле

Лайф ранее сообщал, что минувшей ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по объектам на территории российских регионов. Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Калужской, Тульской и Брянской. Утром сбили ещё четыре дрона.

Обложка ©

Getty Images / gremlin

Оксана Попова
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