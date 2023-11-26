Силы РЭБ обезвредили украинский дрон в Орловской области
Губернатор Клычков: Украинский БПЛА обезврежен силами РЭБ в Орловской области
Украинский беспилотник самолётного типа обезврежен в Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, дрон был сбит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Сегодня вечером с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолётного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет", — сообщил чиновник.
Клычков также добавил, что в целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком региона проводятся необходимые мероприятия.
Лайф ранее сообщал, что минувшей ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по объектам на территории российских регионов. Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Калужской, Тульской и Брянской. Утром сбили ещё четыре дрона.
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