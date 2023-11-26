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26 ноября, 02:23

В Минобороны рассказали о безуспешной массовой атаке беспилотников ВСУ

Минобороны: Силы ПВО РФ уничтожили 11 дронов ВСУ в четырёх областях

<p>Система ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов</p>

Система ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В ночь на воскресенье, 26 ноября, российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражённой массовой атаке дронов на Москву. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Позднее градоначальник уточнил, что ещё один дрон был сбит в Подольске.

Лариса Сафронова
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