В Минобороны рассказали о безуспешной массовой атаке беспилотников ВСУ

В ночь на воскресенье, 26 ноября, российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражённой массовой атаке дронов на Москву. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Позднее градоначальник уточнил, что ещё один дрон был сбит в Подольске.