В США отдали должное российским средствам РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемые в зоне СВО, успешно сбивают с курса даже ракеты НАТО. Об этом сообщил журнал The Economist.

Так, отмечается, что бить мимо целей стали ракеты GMLRS, запускаемые с помощью HIMARS. По мнению автора материала, Москва давно начала уделять серьёзное внимание РЭБ и обладает широкой системой средств, за счёт этого Вооружённые силы РФ и имеют сейчас преимущество по БПЛА.

"Российские средства РЭБ выводят из строя системы наведения или глушат радиосвязь с операторами. <…> Поражённые беспилотники бесцельно парят над землёй, пока не разрядятся и не упадут на землю", — сказали опрошенные изданием эксперты.