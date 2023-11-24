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24 ноября, 19:55

В США отдали должное российским средствам РЭБ

Economist: Российские средства РЭБ способны сбить с курса ракеты НАТО

<p>Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемые в зоне СВО, успешно сбивают с курса даже ракеты НАТО. Об этом сообщил журнал The Economist.

Так, отмечается, что бить мимо целей стали ракеты GMLRS, запускаемые с помощью HIMARS. По мнению автора материала, Москва давно начала уделять серьёзное внимание РЭБ и обладает широкой системой средств, за счёт этого Вооружённые силы РФ и имеют сейчас преимущество по БПЛА.

Ультиматум невидимок: Почему на Западе встревожены российскими системами РЭБ, парализующими технику ВСУ

Ультиматум невидимок: Почему на Западе встревожены российскими системами РЭБ, парализующими технику ВСУ

"Российские средства РЭБ выводят из строя системы наведения или глушат радиосвязь с операторами. <…> Поражённые беспилотники бесцельно парят над землёй, пока не разрядятся и не упадут на землю", — сказали опрошенные изданием эксперты.

Ранее преимущество ВВС России и сил РЭБ отметил главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в сфере радиоэлектронной борьбы Россия превосходит Незалежную: 65% украинских станций глушения в начале войны были произведены в советское время.

Лариса Сафронова
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