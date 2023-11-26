Ещё один летевший на Москву дрон сбит в Подольске

"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск", — написал градоначальник в телеграм-канале, указав, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.