Ещё один летевший на Москву дрон сбит в Подольске
Собянин: В Подольске сбит ещё один летящий на Москву беспилотник
Беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Подольске. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск", — написал градоначальник в телеграм-канале, указав, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.
Ранее Собянин сообщил об отражённой массовой атаке беспилотников на столицу. Дроны были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.
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