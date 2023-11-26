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26 ноября, 02:07

Ещё один летевший на Москву дрон сбит в Подольске

Собянин: В Подольске сбит ещё один летящий на Москву беспилотник

Беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Подольске. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск", — написал градоначальник в телеграм-канале, указав, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

В Электростали сбили летящий в сторону столицы беспилотник

В Электростали сбили летящий в сторону столицы беспилотник

Ранее Собянин сообщил об отражённой массовой атаке беспилотников на столицу. Дроны были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.

Обложка ©

Unsplash / Pavel Danilov

Артур Лапсаков
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