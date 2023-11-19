В Электростали сбили летящий в сторону столицы беспилотник
Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Электростали
Украинский беспилотник сбит в городском округе Электросталь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале, добавив, что на месте работают специалисты экстренных служб.
А минувшей ночью беспилотник был сбит в Богородском городском округе. Его обломки упали на Горьковское шоссе неподалёку от посëлка Монино. Момент уничтожения дрона попал на видео.
Unsplash / Olga Guryanova