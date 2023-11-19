Момент уничтожения дрона в Подмосковье попал на видео

Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Богородском городском округе попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT .

Обломки уничтоженного БПЛА упали на Горьковское шоссе неподалёку от посëлка Монино. В результате дорогу перекрыли, из-за чего образовалась пробка в обе стороны.