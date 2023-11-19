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18 ноября, 23:54

Момент уничтожения дрона в Подмосковье попал на видео

SHOT: Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье попал на видео

Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Богородском городском округе попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Обломки уничтоженного БПЛА упали на Горьковское шоссе неподалёку от посëлка Монино. В результате дорогу перекрыли, из-за чего образовалась пробка в обе стороны.

Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе. Фото © Telegram / SHOT

Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе. Фото © Telegram / SHOT

В Запорожье сбили беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink

В Запорожье сбили беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летящий на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, отмечал мэр Сергей Собянин.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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