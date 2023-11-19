Момент уничтожения дрона в Подмосковье попал на видео
SHOT: Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье попал на видео
Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Богородском городском округе попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.
Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Обломки уничтоженного БПЛА упали на Горьковское шоссе неподалёку от посëлка Монино. В результате дорогу перекрыли, из-за чего образовалась пробка в обе стороны.
Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе. Фото © Telegram / SHOT
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летящий на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, отмечал мэр Сергей Собянин.
Кадр видео Telegram / SHOT