В Запорожье сбили беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink
Беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Обложка © t.me / Mash
Российские военные в Запорожской области сбили украинский беспилотник "Баба-яга" с взрывчаткой. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, дрон заметили в Запорожье вчера около трёх часов дня. Бойцы среагировали молниеносно и без промедлений начали палить по летевшей в сторону области цели. Её успешно сбили. Оказалось, что БПЛА нёс на себе 20 килограмм пластита и блок Starlink.
Ещё один неуловимый украинский дрон "Баба-яга" был подбит в Запорожской области в конце прошлого месяца. Гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616 поразили бойцы добровольческого батальона "Крым". Он был модернизирован из сельскохозяйственного и заточен под боевые задачи.