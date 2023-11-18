ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 ноября 2023, 11:38
22512

В Запорожье сбили беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink

Беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Обложка © t.me / Mash

Беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Обложка © t.me / Mash

Российские военные в Запорожской области сбили украинский беспилотник "Баба-яга" с взрывчаткой. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дрон заметили в Запорожье вчера около трёх часов дня. Бойцы среагировали молниеносно и без промедлений начали палить по летевшей в сторону области цели. Её успешно сбили. Оказалось, что БПЛА нёс на себе 20 килограмм пластита и блок Starlink.

Российские бойцы изрешетили украинскую "Бабу-ягу" из автоматов
Российские бойцы изрешетили украинскую "Бабу-ягу" из автоматов

Ещё один неуловимый украинский дрон "Баба-яга" был подбит в Запорожской области в конце прошлого месяца. Гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616 поразили бойцы добровольческого батальона "Крым". Он был модернизирован из сельскохозяйственного и заточен под боевые задачи.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar