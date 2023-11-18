В Запорожье сбили беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink

Российские военные в Запорожской области сбили украинский беспилотник "Баба-яга" с взрывчаткой. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дрон заметили в Запорожье вчера около трёх часов дня. Бойцы среагировали молниеносно и без промедлений начали палить по летевшей в сторону области цели. Её успешно сбили. Оказалось, что БПЛА нёс на себе 20 килограмм пластита и блок Starlink.