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18 ноября, 11:38

В Запорожье сбили беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink

<p>Беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/49467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Обложка © t.me / Mash

Российские военные в Запорожской области сбили украинский беспилотник "Баба-яга" с взрывчаткой. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дрон заметили в Запорожье вчера около трёх часов дня. Бойцы среагировали молниеносно и без промедлений начали палить по летевшей в сторону области цели. Её успешно сбили. Оказалось, что БПЛА нёс на себе 20 килограмм пластита и блок Starlink.

"Любо казакам!": Российские бойцы изрешетили украинскую "Бабу-ягу" из автоматов

"Любо казакам!": Российские бойцы изрешетили украинскую "Бабу-ягу" из автоматов

Ещё один неуловимый украинский дрон "Баба-яга" был подбит в Запорожской области в конце прошлого месяца. Гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616 поразили бойцы добровольческого батальона "Крым". Он был модернизирован из сельскохозяйственного и заточен под боевые задачи.

Николь Вербер
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