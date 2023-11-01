"Любо казакам!": Российские бойцы изрешетили украинскую "Бабу-ягу" из автоматов

Бойцы 6-й бригады имени М.И. Платова уничтожили очередной украинский гексакоптер "Баба-яга". Летательный аппарат казаки поразили при помощи стрелкового оружия, сообщил в телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По словам журналиста, беспилотники такого типа отличаются громоздкостью и малоэффективностью на поле боя. Враг применяет кустарные шестивинтовые БПЛА для минирования местности и сброса кумулятивных боеприпасов, напомнил военкор. Однако чаще всего "Баба-яга" становится трофеем российских бойцов, которые "приземляют" гексакоптеры без использования спецсредств.

Казаки 6-й бригады ВС РФ сбили гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. Обложка © t.me / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

"Изобретение нового поколения, которое наши парни регулярно сбивают из обычного стрелкового оружия. Казаки 6-й бригады с завидной регулярностью сводят к нулю все "технологические" потуги укронацистов, на которые Запад тратит столько средств. Любо казакам!" — порадовался за бойцов Лисицын.