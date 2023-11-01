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31 октября, 21:07

"Любо казакам!": Российские бойцы изрешетили украинскую "Бабу-ягу" из автоматов

Военкор Лисицын: Российские казаки сбили дрон "Баба-яга" из стрелкового оружия

<p>Казаки 6-й бригады ВС РФ сбили гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/evgeniy_lisitsyn/6388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV</a></p>

Казаки 6-й бригады ВС РФ сбили гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. Обложка © t.me / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Бойцы 6-й бригады имени М.И. Платова уничтожили очередной украинский гексакоптер "Баба-яга". Летательный аппарат казаки поразили при помощи стрелкового оружия, сообщил в телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По словам журналиста, беспилотники такого типа отличаются громоздкостью и малоэффективностью на поле боя. Враг применяет кустарные шестивинтовые БПЛА для минирования местности и сброса кумулятивных боеприпасов, напомнил военкор. Однако чаще всего "Баба-яга" становится трофеем российских бойцов, которые "приземляют" гексакоптеры без использования спецсредств.

Казаки 6-й бригады ВС РФ сбили гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. Обложка © t.me / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Казаки 6-й бригады ВС РФ сбили гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. Обложка © t.me / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

"Изобретение нового поколения, которое наши парни регулярно сбивают из обычного стрелкового оружия. Казаки 6-й бригады с завидной регулярностью сводят к нулю все "технологические" потуги укронацистов, на которые Запад тратит столько средств. Любо казакам!" — порадовался за бойцов Лисицын.

Неуловимый украинский дрон "Баба-яга" подбит в Запорожье

Неуловимый украинский дрон "Баба-яга" подбит в Запорожье

Аналогичная участь настигает и пилотируемую украинскую авиацию. Лишь за последние сутки российские средства ПВО уничтожили истребитель МиГ-29 ВВСУ и вертолёт Ми-8.

Илья Пушкарев
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