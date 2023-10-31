Неуловимый украинский дрон "Баба-яга" подбит в Запорожье

Российские военные из добровольческого батальона "Крым" уничтожили украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616 на Запорожском направлении, который давно получил прозвище "Баба-яга". Об этом ТАСС рассказал один из бойцов.

"Да, наши ребята сбили один такой дрон", — подтвердил он, комментируя успехи батальона.

Дрон был модернизирован из сельскохозяйственного и заточен под боевые задачи. Устройство может поднимать снаряды массой до 40–50 килограммов, а также имеет систему защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотник способен совершать автономные полёты по заданному маршруту.