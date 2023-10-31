Неуловимый украинский дрон "Баба-яга" подбит в Запорожье
Добровольцы из батальона "Крым" уничтожили украинский дрон "Баба-яга"
Российские военные из добровольческого батальона "Крым" уничтожили украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616 на Запорожском направлении, который давно получил прозвище "Баба-яга". Об этом ТАСС рассказал один из бойцов.
"Да, наши ребята сбили один такой дрон", — подтвердил он, комментируя успехи батальона.
Дрон был модернизирован из сельскохозяйственного и заточен под боевые задачи. Устройство может поднимать снаряды массой до 40–50 килограммов, а также имеет систему защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотник способен совершать автономные полёты по заданному маршруту.
Ранее Лайф писал, что экипажи реактивных огнемётов ВС РФ нанесли удар по местам скопления украинских войск на Купянском направлении. В результате стрельбы укрепрайоны ВСУ были уничтожены.
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