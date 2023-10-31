Российские огнемётчики "задали жару" ВСУ на Купянском направлении

Экипажи реактивных огнемётов ВС РФ нанесли удар по местам скопления украинских войск на Купянском направлении. В результате стрельбы укрепрайоны ВСУ были уничтожены, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", — цитирует полковника РИА "Новости".

Содействие наземным силам оказала фронтовая авиация в лице истребителей-бомбардировщиков Су-34. Лётчики ударили по сосредоточению войск и технике сразу трёх бригад ВСУ. Суммарные суточные потери противника на данном участке составили до 90 солдат. Также боевики лишились двух танков, трёх БМП и двух беспилотников, подытожил Зыбинский.