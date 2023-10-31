Российские огнемётчики "задали жару" ВСУ на Купянском направлении
Российские огнемётчики уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Экипажи реактивных огнемётов ВС РФ нанесли удар по местам скопления украинских войск на Купянском направлении. В результате стрельбы укрепрайоны ВСУ были уничтожены, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", — цитирует полковника РИА "Новости".
Содействие наземным силам оказала фронтовая авиация в лице истребителей-бомбардировщиков Су-34. Лётчики ударили по сосредоточению войск и технике сразу трёх бригад ВСУ. Суммарные суточные потери противника на данном участке составили до 90 солдат. Также боевики лишились двух танков, трёх БМП и двух беспилотников, подытожил Зыбинский.
Тем временем Киев продолжает жаловаться на нехватку военнослужащих для использования всего переданного Западом вооружения. Дефицит бойцов возник в ВСУ из-за катастрофических потерь, рассказывал Лайф ранее.