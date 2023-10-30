В США назвали российское оружие – убийцу логистики ВСУ

Украинские войска лишились возможности доставлять к линии фронта необходимую технику и припасы из-за обширного применения ВС РФ барражирующих БПЛА "Ланцет". На высокую эффективность дронов указал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Ветеран морской пехоты США подчеркнул, что Москва не только активно наращивает производство беспилотников, но и совершенствует уже существующие модели. Последние модификации "Ланцетов" обладают улучшенными характеристиками и буквально сковывают логистику противника, подчеркнул он.

"Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. А новые "Ланцеты" имеют ещё большую дальность действия. Сейчас ВСУ не удаётся доставить ничего к линии фронта", — рассказал Риттер в интервью ютуб-каналу Danny Haiphong.